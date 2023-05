São Leopoldo quer criar centro voltado à educação inclusiva

A prefeitura de São Leopoldo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, anunciou a criação do Centro Municipal de Educação Inclusiva Paulo Freire (Cemei). O projeto de lei foi entregue ao Legislativo, na sexta-feira (26). O ato ocorreu na Sala de Reuniões do Gabinete do Prefeito, na presença de professores, secretários e vereadores da base do governo.

O centro faz parte de uma política permanente de apoio e fomento às ações que visam garantir acesso, acolhimento, permanência e o respeito às especificidades de todos os envolvidos no ambiente escolar. O Cemei também realiza o assessoramento pedagógico e institucional das escolas da rede municipal e das escolas privadas que possuem vínculo contratual ou de parceria com o município.

"Como cidadãos, precisamos de fato nos debruçar cada vez mais para entender a complexidade da matéria da educação inclusiva, que permeia nosso dia a dia, e mais ainda os gestores públicos. A escolha do nome do Paulo Freire faz jus ao pensador que construiu a partir da lógica do oprimido para fazer a diferença. É fundamental aprimorar a rede, mas também fazermos um diagnóstico e cobrar do próprio Estado, por exemplo que tenha essa atenção e essa preocupação", destacou o secretário Geral de Governo, Nelson Spolaor, que na ocasião representou o prefeito Ary Vanazzi.

O secretário de Educação, professor Ricardo Luz, afirmou que o trabalho de inclusão feito pela rede municipal é reconhecido por toda a cidade. "Precisamos avançar e qualificar o debate, olhando para a vida real. Os professores que estão no dia a dia das escolas sabem que a inclusão é um desafio novo, todos nós estamos aprendendo e avançando", avaliou.