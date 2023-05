São Leopoldo tem resultado fraco de empregos no 1º trimestre

O nível de atividade econômica de São Leopoldo cresceu 0,6% no primeiro trimestre deste ano, frente ao mesmo período de 2022. O índice, apresentado pela Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Tecnogia de São Leopoldo (ACIST-SL), integra o conteúdo da 20ª edição do Boletim Socioeconômico Trimestral realizado pela entidade em parceria com o Núcleo de Excelência Competitividade e Economia Internacional da Unisinos e lança um sinal de alerta sobre o perfil das contratações dos setores produtivos.

O estoque de empregos formais com carteira assinada apontado pelo Boletim foi de 53.699 pessoas empregadas. O setor da indústria correspondeu a 38,8% do total. Na comparação entre janeiro a março de 2023, frente ao mesmo período do ano passado, o segmento que mais demitiu foi o de fabricação de equipamento bélico pesado, armas de fogo e munições, resultando num saldo negativo de 253 vagas de emprego.

Dentre os dez setores que mais contrataram em São Leopoldo no 1º trimestre de 2023, estão o de Tecnologia da Informação, Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas e o de artigos para borracha. Juntos, esses três setores contrataram 652 a mais do que demitiram durante o período.

O diretor executivo do Sindimental, Valmir Pizzutti, aponta que a Indústria não tem expectativa de crescimento para este ano. Segundo ele, muitas empresas do setor estão liberando funcionários por meio de férias. "É preciso medidas urgentes quanto à taxa de juros para a retomada da produção e evitar demissões", afirmou.

A construção civil, setor importante para a economia da cidade, ficou com um saldo negativo de 57 vagas no trimestre analisado, com um estoque de empregos formais de 767 pessoas Este setor vem registrando quedas sucessivas desde 2021. O desempenho é reflexo, segundo o presidente da ACIST-SL, Solon Stapassola Sthal, da alta taxa de juros, que torna muito caro o crédito imobiliário. "Uma taxa de 13,75% não estimula a classe média a investir. Esperamos que, por mais técnicas que sejam as decisões, o Banco Central comece a operar alguma mudança, mesmo que gradativa", afirmou.

Outra informação apontada pelo boletim é o valor do salário médio real dos admitidos e desligados. Somando a média do CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), a taxa de crescimento salarial das pessoas admitidas em São Leopoldo foi de 0,6% negativa comparando o primeiro trimestre de 2022 com o mesmo período de 2023. Se em 2021 a média salarial foi de R$ 2.069; em 2022 passou a ser de R$ 1.988, chegando, em 2023, a R$ 1.975.

No sentido inverso, a média salarial dos desligados contabilizou uma taxa de crescimento de 5,0%. De R$1.943 em 2021, R$ 2.177,00 em 2022, chegou a R$ 2.285 no primeiro trimestre de 2023, o que mostra que as empresas têm optado por desligar funcionários com salários maiores.