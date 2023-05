Prefeitura ouve demandas das escolas de rede pública de Passo Fundo

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, recepcionou as 72 diretorias das escolas de ensino infantil (EMEI) e fundamental (EMEF) da rede municipal ao longo da semana passada. Os encontros, ocorridos na Faculdade de Educação da Universidade de Passo Fundo (UPF), foram idealizados como uma ferramenta para aproximar a administração das equipes diretivas e ampliar o diálogo com os profissionais que atuam nos espaços escolares, possibilitando a troca de informações e o compartilhamento de experiências.

De acordo com o prefeito, durante os dois dias da atividade, as diretoras manifestaram suas posições acerca dos principais projetos implementados pela Secretaria Municipal de Educação (SME), as demandas em obras de infraestrutura, a importância dos investimentos em tecnologia e na entrega de televisores, tablets e notebooks para cada escola e os avanços protagonizados pelas instituições de ensino desde o início da gestão. "Foi um processo importante não apenas para as diretoras, que pela primeira vez puderam ter esse vínculo direto com a gestão, mas também para nós, pois estruturamos uma relação de proximidade que vai gerar resultados positivos", argumentou Pedro.

Para o secretário de Educação, este encontro com todos os diretores e diretoras é uma oportunidade de reiterar os investimentos já realizados pelo município na educação, apontando também as novas ações de melhorias que serão realizadas. "Além de ser uma iniciativa inédita, estas reuniões ocorrem em um momento muito importante para a educação municipal, pois estamos discutindo como avançar nas demandas de cada uma das nossas instituições de ensino", disse Adriano.

O secretário de Educação comentou ainda que o desafio é recepcionar as necessidades trazidas pelas escolas no que se refere a infraestrutura. "Por isso, estas reuniões promovidas pelo prefeito são importantes. A partir delas vamos conseguir acolher as demandas e estruturar um planejamento com o cronograma de trabalho", definiu Adriano.