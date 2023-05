Hospital de Erechim pode ter déficit de R$ 19 milhões em 2023

"Os recursos são sempre insuficientes para a saúde". Com esta frase, o presidente da Associação de Municípios do Alto Uruguai (Amau) e prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, abriu a assembleia extraordinária da entidade, que reuniu prefeitos e secretários de Saúde do Alto Uruguai. A Fundação Hospitalar Santa Terezinha, que gerencia o hospital em Erechim, tem passado por uma série de dificuldades, de várias ordens, entra elas financeiras e de colapso assistencial.

A previsão é que em 2023, o Santa Terezinha tenha um déficit de R$ 19 milhões, podendo chegar a R$ 25 milhões, caso tenha que ser pago o novo piso da enfermagem. A previsão de receitas para o ano é de R$ 89,24 milhões e as despesas de R$ 114,85 milhões. O hospital está devendo para fornecedores, valores abertos desde março, em torno de R$ 4,35 milhões, conforme relatório divulgado.

O diretor do hospital, Jackson Arpini, relatou que após a pandemia aumentou o número de pessoas procurando os serviços no Santa Terezinha, e isso, aliado ao desemprego fez com que muitos ficassem sem planos de saúde, migrando para o SUS. A crise do Ipe Saúde é outro ponto que está no radar, e pode levar mais um contingente significativo de pacientes ao sistema público. "A tabela do SUS não sofre reajuste há anos. Todos os serviços que prestamos são deficitários", relatou Arpini.

O hospital já vem de um déficit de R$ 7,2 milhões do ano passado, e agora em junho, com o pagamento do IPTU, o município de Erechim, fará um aporte de R$ 5 milhões, para ajudar no custeio, de acordo com palavras do prefeito Paulo Polis.