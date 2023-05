Pela primeira vez, Fenadoce tem venda de ingressos pela internet

A 29ª edição da Fenadoce terá, pela primeira vez, a venda online de ingressos. Os ingressos podem ser adquiridos no site do Minha Entrada. É possível comprar o ingresso no valor de segunda a quarta ou quinta a domingo e também adicionar o estacionamento válido para um dia.

É necessário realizar o cadastro no site para finalizar a compra, que pode incluir ingresso para mais de uma pessoa. O custo do ingresso é de R$ 16,00 de segunda a quarta e R$ 18,00 de quinta a domingo (com direito a um doce). O estacionamento é de R$ 15,00 por veículo.

O site aceita pagamento por cartões de crédito com parcelamento em até seis vezes ou Pix. Quem comprar o ingresso online poderá apresentá-lo no próprio celular e não precisa imprimir. Além disso, receberá na bilheteria física um vale para o doce gratuito que é oferecido a cada visitante.

A feira já tem se modernizado desde o início da preparação para a 29ª edição com as etapas que aconteceram ainda no ano passado. Todo o processo de cadastro e seleção dos artistas para a Fenadoce Cultural, assim como dos próprios expositores que estarão no evento, o agendamento de escolas e até mesmo parte de votação para a escolha da corte de Baronesas foi feito online. Anteriormente, tudo acontecia pelo envio por correio ou entregando na sede da CDL.