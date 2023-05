Trecho de Novo Hamburgo da ERS-239 terá nova iluminação

Iniciou nesta semana a implementação da iluminação pública na ERS-239, no trecho entre a Universidade Feevale e a divisa com a cidade de Campo Bom, em Novo Hamburgo. Ao todo, serão cerca de quatro quilômetros de extensão que receberão 162 postes metálicos, que serão colocados no canteiro central da rodovia, e 280 luminárias LED de 150w que serão instaladas em todo o trecho.

Serão investidos cerca de R$ 1,2 milhão para a revitalização. Desde o ano de 2021, o projeto de revitalização da iluminação pública está sendo implementado em toda a cidade, incluindo também a BR-116, que recebeu a nova tecnologia em LED com 256 luminárias instaladas no trecho hamburguense da rodovia em substituição ao sistema antigo com lâmpadas de vapor de sódio.

Além das rodovias que cortam o município, o projeto de iluminação realizado pela prefeitura já efetuou serviços em dezenas de ruas e praças em todos os bairros da cidade. Neste ano, por meio da Gerência de Iluminação, mais de 500 luminárias foram colocadas. Desde 2021, já foram instaladas mais de 3.500 luminárias de 30, 40, 60, 100 e 150 watts pelo município. No trabalho, são trocados todo o conjunto de luminária, incluindo as conexões e a fiação.

"Priorizamos inicialmente as vias de grande movimentação pelos bairros, praças e outros espaços públicos, como o trabalho que fizemos no Ginásio Agostinho Cavasotto, no bairro Rincão. Aos poucos vamos avançando, e temos como meta atender todas as ruas da cidade", explicou a secretária municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos e Viários, Greyce da Luz.