Qualifica Bento inicia formação da primeira turma

Uma iniciativa envolvendo esforços coletivos do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG), por meio de seu projeto Qualifica Bento, da Paróquia Santo Antônio, do Senai e da prefeitura está oportunizando nova perspectiva a 20 alunos, que integram a primeira turma de um curso de capacitação profissional gratuitamente oferecido a pessoas atualmente sem emprego pelas entidades. Elas iniciaram as aulas de formação em 'Auxiliar de Produção' nesta semana, e seguem com os estudos até o dia 13 de julho. Além do curso, os participantes recebem transporte e lanche.

Ao todo, serão 62 horas de formação que podem representar o início de uma grande transformação na vida de cada um dos frequentadores. "A partir da capacitação, conseguimos dar mais oportunidade para as pessoas se inserirem no mercado de trabalho. Esses cursos ajudam a diminuir a distância existente entre elas e uma oportunidade profissional, que está muito mais acessível para quem tem qualificação", observa a presidente do CIC-BG, Marijane Paese.

A proposta começou a tomar forma durante a divulgação da 145ª Festa de Santo Antônio, cuja programação principal, incluindo a tradicional procissão no centro da cidade, será no dia 13 de junho. Os casais festeiros realizaram um levantamento no banco de dados da paróquia e constataram que uma parcela de quem é beneficiado pela comunidade com a doação de cestas básicas tem condição de trabalhar. É um contingente de cerca de 10% dos integrantes das cerca de 400 famílias atendidas na Casa Pão dos Pobres, projeto da Paróquia Santo Antônio.