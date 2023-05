Programa de crédito injeta R$ 3 milhões em Santa Maria

O programa Juro Zero, da prefeitura de Santa Maria, chega na segunda edição com previsão de continuidade em novo formato nos próximos meses. Os números revelam o sucesso e a adesão massiva a iniciativa que tinha vigência até agosto deste ano. Porém, os valores disponibilizados em parceria com a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) Imembuí Microfinanças foram utilizados antes mesmo do término devido à intensa procura.

Só nessa segunda etapa, o programa beneficiou cerca de 600 empreendedores com a concessão de R$ 3 milhões em créditos, fortalecendo empresas e negócios da cidade. O Juro Zero começou em 2020, já tendo realizado mais de 800 operações de crédito e beneficiando 729 empreendimentos. Uma das principais consequências é a injeção de cerca de R$ 4 milhões na economia local, propiciando a circulação de mais de R$ 13 milhões.

"Com esse financiamento, oportunizamos que o empreendedor pudesse, por exemplo, quitar débitos, gerar empregos, gerenciar o estoque, usar como capital de giro, aumentar a presença digital, entre outros. Portanto, o programa atingiu o principal objetivo que se propôs: auxiliou os micro e pequenos empreendedores no período mais crítico da pandemia, fazendo com que o município não parasse", reforça o vice-prefeito de Santa Maria, Rodrigo Decimo.

A previsão é de que nos próximos meses, a prefeitura envie para a Câmara de Vereadores um projeto de lei de criação do Programa Municipal de Microcrédito. A ideia é que seja implementada uma iniciativa permanente de auxílio aos micro e pequenos empreendedores, aos moldes do Juro Zero.