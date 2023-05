Caixa aprova projeto de resíduos sólidos do Cisvale, no Vale do Rio Pardo

O Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale) foi o único no Rio Grande do Sul a habilitar, ao financiamento federal, a proposta de criação de um projeto de concessão regional de manejo de resíduos sólidos, financiado pela Caixa Econômica Federal. A iniciativa irá destinar os recursos junto com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A confirmação ocorreu durante a reunião da Câmara Setorial do Meio Ambiente do consórcio, em Santa Cruz do Sul, realizada nesta quinta-feira (25).

Para o presidente do Cisvale, Gilson Becker, a notícia é positiva e vai ao encontro de um dos propósitos do Plano Estratégico de Desenvolvimento da região, elaborado pelo consórcio, na área do meio ambiente. "É com grande satisfação que recebemos a informação positiva de nossa classificação para participar deste edital de captação de recursos. Isso nos permitirá fazer um estudo amplo para a destinação de resíduos sólidos", explica.

O presidente explica que o próximo passo será a assinatura do contrato, para a contratação do estudo de viabilidade para destinação dos resíduos. "Se tinha uma ideia de criarmos um aterro sanitário regional, mas existem novas opções e tecnologias. Certamente este estudo dará a diretriz e a segurança aos municípios."

Ainda na pauta da reunião, a Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) apresentou uma proposta para implementação de práticas de educação ambiental para o descarte e tratamento correto de resíduos. Na proposta, dividida em cinco eixos, há ações de capacitação, educação e treinamento para implementação de uma política regional de cuidado ambiental.