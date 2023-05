Soltura de animais silvestres em parque de Erechim eleva alerta das autoridades

A Secretaria de Meio Ambiente de Erechim emitiu um alerta à população sobre a soltura irregular de animais silvestres no Parque Longines Malinowski. De acordo com o titular da pasta, Cristiano Moreira, a ação tem sido verificada com frequência pelas câmeras de monitoramento e o ato é expressamente proibido.

Já foram registradas solturas irregulares de ouriços, gambás, quatis e até uma tartaruga. Além disso, Cristiano reforçou que os animais retirados de outros locais e trazidos para o Parque podem ter deixado filhotes no local de origem, o que ocasionará provavelmente a morte desses filhotes. "Essas solturas de animais geram um grande risco para os animais que já habitam no Parque, bem como para àqueles que estão sendo inseridos no local de forma errônea pelas pessoas", disse o secretário de Meio Ambiente.

Vale ressaltar que, para qualquer introdução de novos animais no Parque Longines Malinowski, é preciso passar por uma avaliação e autorização da Secretaria de Meio Ambiente, pois o parque tem uma área limitada e não vai conseguir suprir a alimentação para todos, pois a ação de introdução de novos bichos precisa ser estudada e planejada por biólogos e especialistas na área. "Já temos diversos animais que residem ali com qualidade de vida, sem representar risco para as pessoas e com a garantia de alimentação desses bichos. No Longines temos uma família de tatus, uma família de graxains, aves de diversas espécies, entre outras espécies. Por isso, pedimos mais uma vez a ajuda da comunidade para que essa prática de soltura irregular dos animais não se repita, pelo bem das pessoas e para o bem desses bichos", finaliza Cristiano Moreira.