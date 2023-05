Incubadora tecnológica será criada pela Faccat em Parobé

Foi formalizado, durante a inauguração novo prédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, uma parceria entre a Prefeitura de Parobé e a Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) para a implantação da primeira incubadora tecnológica da história de Parobé. A assinatura do termo foi feita pelo prefeito Diego Picucha, pelo secretário de Desenvolvimento Econômico Adriano Azeredo, e pelo diretor-geral da Faccat Delmar Backes.

A incubadora de Parobé, que pode comportar até 10 empresas de tecnologia, ficará junto à nova sede da pasta, com serviços como Sine, Procon, Junta Militar, Sala do Empreendedor, Posto dos Bombeiros, Posto da Receita Federal, Espaço Coworking, Tudo Fácil Empresas, Espaço 4.0, Centro Profissionalizante de Assistência Social (CEPAS), dentre outros. Picucha afirma que a ideia de implantar um espaço que fomente novas experiências empreendedoras nas áreas de tecnologia estava em desenvolvimento há alguns anos.

"Queremos incentivar os empreendedores locais a se desenvolverem de forma sólida, gerando riqueza e empregos qualificados em nossa cidade. Um espaço como esse tem o propósito de apoiar a formação e consolidação de micro e pequenas empresas tecnologicamente inovadoras, fazendo com que Parobé se destaque regionalmente como um pólo de empreendedorismo e inovação", destaca Picucha.

O secretário de Desenvolvimento Econômico Adriano Azeredo explica que a incubadora proporcionará um berço para as empresas durante seu início, que é uma fase crucial, auxiliando com espaço físico, juridicamente e com o plano de negócios, que são fundamentais para maximizar o seu crescimento saudável e minimizar os riscos da empresa fechar. "Teremos, junto com a Faccat, uma comissão que fará a seleção de projetos para serem desenvolvidos neste espaço e que contarão com estrutura, mentoria de professores e todo o suporte físico e de gestão necessários para serem plenamente desenvolvidos", destaca Azeredo.