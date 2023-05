144ª Romaria de Nossa Senhora do Caravaggio ocorre em Farroupilha

Ocorre neste fim de semana, com início na sexta-feira (26), a 144ª Romaria de Nossa Senhora do Caravaggio, em Farroupilha. Com a expectativa de receber milhares de fiéis até o domingo (28), a prefeitura trabalha na preparação da festa, cujo lema deste ano é "Fonte de nossa alegria, rogai por nós".

As equipes do Departamento de Trânsito darão total apoio e suporte aos agentes do Comando Rodoviário e Brigada Militar no que diz respeito à mobilidade de veículos e pedestres. O acesso de veículos leves ao Santuário de Caravaggio será permitido pela Rodovia dos Romeiros, e o retorno é feito pelo Distrito de São Marcos, em Farroupilha, em direção aos Caminhos de Pedras.

Já os ônibus devem usar a Rodovia dos Romeiros tanto para ida como volta do Santuário. O Grupo Rodoviário de Farroupilha terá pontos fixos de patrulhamento: um deles será responsável pela travessia de pedestres no início da romaria, na ERS-122, em Caxias do Sul, e o outro na rótula de acesso ao Santuário, onde fica a imagem de Nossa Senhora de Caravaggio.

De acordo com a Brigada Militar, 89 policiais serão empregados diariamente e ficarão instalados em diversos setores durante os três dias de romaria. Serão mais de 20 postos instalados, com policiais militares e equipes à paisana junto aos devotos.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação ficou responsável pela coordenação das estruturas que serão montadas no início da Avenida Dom José Barea e outra no acesso ao Santuário pela Avenida 26 de Maio para a distribuição de biscoitos aos romeiros que chegarem a pé.

As missas, todos os dias, ocorrem às 6h, 7h, 8h, 9h, 10:30h, 12h, 13h, 15h, 16h e 17h, enquanto a reza do Terço será às 14h. Durante os três dias de romaria haverá confissão individual, realizada pelos sacerdotes, no Santuário Antigo e nos confessionários do Santuário Novo. Os pedidos de oração podem ser feitos dentro do Santuário Antigo e na secretaria.

Diversos ônibus ligarão Caravaggio com as cidades de Caxias do Sul, Farroupilha e Bento Gonçalves. Os romeiros poderão adquirir passagens nos guichês, que ficam na esplanada próximo ao Santuário e nas rodoviárias de Caxias e Farroupilha. Recomenda-se comprar as passagens de forma antecipada para evitar filas. O valor da passagem para Farroupilha é de R$ 8,00 por trecho.