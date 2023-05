Centro de Canela vai ganhar empreendimento residencial e comercial

A cidade de Canela vai ganhar um novo espaço para compras. Uma incorporadora anunciou a construção de um também um Open Mall, na região central da cidade, junto a um condomínio de apartamentos.

O Residencial Saint-Émilion será lançado no terreno da frente ao mall, adquirido pela CHD Incorporadora. O projeto já está em andamento e contemplará um conjunto com lojas âncora de relevância e conexão com a natureza. O terreno conta com cerca de 5 mil metros quadrados, e o empreendimento terá 10 mil metros quadrados de área construída, entre residencial e comercial. O investimento previsto é de R$ 55 milhões e o volume geral de vendas é estimado em R$ 100 milhões.

A parte residencial contará com 17 unidades e previsão de entrega para maio de 2025. Um dos pontos altos da construção é ser um "prédio inteligente". O pacote tecnológico inclui garagens com sistema de acesso Smart Gate, portaria eletrônica com reconhecimento facial, vídeo porteiro coletivo digital e fechaduras eletrônicas wifi nos apartamentos, além de completa infraestrutura de automação nas unidades.

"O pacote vem com esperas para automação de iluminação, climatização, equipamentos de áudio e vídeo, por comando de voz ou remoto, tudo com serviço de configuração incluso", revela Daniel Merissi Dias, diretor da empresa. Ele conta que a empresa também adquiriu terrenos na região para lançar mais de 300 unidades nos próximos anos.