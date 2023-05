Universidade Feevale oferece disciplina que trata sobre fake news

A Universidade Feevale passará a ofertar, a partir do segundo semestre deste ano, a discussão acerca das fakes news no currículo dos seus cursos de graduação. A nova disciplina, intitulada "(Des)Informação e Democracia na Era Digital", é de caráter inédito nas universidades brasileiras e está alinhada com os currículos de graduação da Finlândia - a diferença é que, no país europeu, é componente curricular obrigatório; na Feevale, será oferecido de forma optativa.