Prefeitura fará revisão do inventário histórico e cultural de Canoas

O inventário do patrimônio histórico e cultural e dos monumentos de Canoas passará por revisão. A ordem de início do contrato com a empresa que ficará responsável pela execução do trabalho foi assinada nesta quarta-feira (24) pelo prefeito Jairo Jorge, durante reunião do secretariado.

O cronograma de serviços prevê a realização de pesquisa histórica e levantamentos arquitetônicos, fotográficos, iconográficos e cadastrais. Também abrange a análise de demais documentos que subsidiarão o processo de instrução do inventário e do tombamento dos bens edificados, monumentos e espaços abertos de importância histórica, paisagística, arqueológica e cultural.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Eliezer Pacheco, essa revisão é um passo importante para a cultura e a história de Canoas. "O atual Inventário dos Bens do Patrimônio Histórico e Cultural de Canoas foi concluído em 1998 e já é insuficiente, não tendo nenhuma atualização desde então. Além disso, conta, atualmente, com um total de 32 imóveis, que não são bem caracterizados, o que dificulta a gestão do patrimônio cultural local. Por isso, o trabalho vem para qualificar a gestão do nosso patrimônio cultural, trazendo a base para a definição e orientação das políticas de proteção e preservação do patrimônio cultural do município. Essa revisão é uma questão primordial para Canoas", destaca. O investimento será de cerca de R$ 123,8 mil, com previsão de término dos serviços em, no máximo, cinco meses.