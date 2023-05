Mortes em hospital de Parobé serão investigadas

O prefeito de Parobé, Diego Picucha e a secretária de Saúde Ana Elisa de Lima, acompanhados de uma comissão de secretários municipais e vereadores, tiveram uma reunião nesta quarta-feira (24) com o diretor do Hospital São Francisco de Assis, João Schmitt, com a vice-presidente da Associação Beneficente de Parobé Cleide Redin e com as responsáveis técnicas, a médica Caroline Salim e a enfermeira Carla Bittencourt. Durante a reunião, além da discussão sobre ajustes no fluxo de atendimentos na unidade, Picucha e os vereadores questionaram a direção do hospital sobre recentes casos de mortalidade infantil, registrados na unidade de saúde nos últimos dias e cobraram quais as ações efetivas que estão sendo tomadas pela gestão da casa de saúde para investigar esses casos e pra prevenir futuros óbitos.

Às vésperas do Dia das Mães, o Hospital São Francisco de Assis registrou a morte de uma mulher e de sua filha. Em nota, a direção da instituição afirmou que "estão sendo disponibilizados o prontuário completo e a ficha de investigação à auditoria estadual e municipal, órgãos estes competentes para apuração dos fatos de maneira imparcial e técnica, como ocorre neste tipo de situação". No entanto, a causa da morte não foi divulgada.

O diretor do hospital destacou o compromisso da gestora de investigar e esclarecer os fatos e ocorrências relacionados aos óbitos. Segundo João Schmitt, a entidade realiza uma média de 150 partos por mês, todos dentro dos protocolos sanitários hospitalares e atendendo todas as portarias e normativas do SUS, zelando sempre pela segurança e qualidade nos atendimentos.