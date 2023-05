Festival Colonial Italiano ocorrerá na cidade de Garibaldi

Cultura, gastronomia típica italiana e boa bebida são alguns dos destaques do Festival Colonial Italiano, que ocorre no final de semana - 27 e 28 de maio - em Garibaldi. A programação será realizada nos Pavilhões da Fenachamp e tem início às 19h30 de sábado, seguindo no domingo, a partir das 11h30.

O ingresso, que custa R$ 70,00, dá direito a um cardápio composto por massa, galeto, polenta brustolada, salame, queijo, queijo de porco, saladas diversas, pão, grostoli, vinhos e suco de uva liberados durante o evento. Além disso, há estacionamento gratuito e segurança no local. Show com bandas tradicionalistas irão embalar os participantes do tradicional festival, que conta ainda com comercialização de artesanato local.

Realizado pela Prefeitura de Garibaldi em parceria com a Associação dos Veteranos de Garibaldi (AVG), o Festival Colonial Italiano nasceu em 1981, com o objetivo de divulgar a primeira Festa Nacional do Espumante Brasileiro (Fenachamp). No início, o bosque, que ocupa boa parte da área do Parque da Fenachamp, foi escolhido como cenário do evento. As pessoas sentavam em mesas distribuídas em vários pontos, cercadas por árvores e ao som de músicas do folclore italiano, se servindo em diversos buffets.

O público saboreava os pratos típicos, dançava e se divertia com os shows realizados num grande palco instalado na parte central do bosque. A iniciativa foi um sucesso, ainda que, muitas vezes, as intempéries do tempo dificultavam a execução ao ar livre e o evento começou a ser realizado dentro dos pavilhões. Os ingressos já podem ser adquiridos antecipadamente com os organizadores do evento, pelo número (54) 99936-7168.