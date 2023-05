Produtos com Denominação de Origem Altos de Pinto Bandeira começam a ser vendidos

Os primeiros rótulos de espumantes que levam o selo da Denominação de Origem (DO) Altos de Pinto Bandeira, conquista obtida em novembro de 2022, começam a chegar ao mercado. A segunda DO para produtos vinícolas certifica a elaboração de espumantes de excelência e será lançada oficialmente durante a Wine South America, de 12 a 14 de setembro em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha.

O selo conferido para a região exige que os produtores cumpram regras bastante exigentes de controle, passando por normas que vão desde o cultivo das uvas (Chardonnay, Pinot Noir e Riesling Itálico) até o engarrafamento. A vocação da cidade de Pinto Bandeira para a elaboração de espumantes de altíssima qualidade não é novidade, já que o potencial da região era reconhecido por críticos e consumidores.

Por enquanto, quatro vinícolas da região (Aurora, Don Giovanni, Familia Geisse e Valmarino) irão apresentar produtos com a Denominação de Origem. "Já existia um aceite tácito no mercado, entre os especialistas, de que se tratava de uma região com características únicas e com diferenciais para as uvas usadas na elaboração de espumantes. O que a DO trouxe de novo é o respaldo científico de que esta é uma região que, de fato, reúne características singulares na elaboração de espumantes no padrão mais alto possível", explica o presidente da Asprovinho, Daniel Geisse.