Teutônia comemora 42 anos com show de balonismo

O 2º Festival de Balonismo de Teutônia inicia nesta sexta-feira (26), com programação especial, em comemoração aos 42 anos da cidade. A partir das 19h haverá atrações culturais, distribuição de fatias de torta e o tradicional "Parabéns" em conjunto com a comunidade. Não haverá cobrança de ingressos até às 20h.

Os balões chegarão em Teutônia logo após a cerimônia, com desfile pelas principais ruas, seguido de um belíssimo Night Glow (show de balões iluminados). Os passeios de balão pela cidade terão horários predefinidos aos sábados e domingos, no turno da tarde, e à noite haverá Night Glow. Além dos balões, no segundo final de semana, haverá show de manobras radicais com carros, motocicletas, kart, caminhões e avião. Os passeios de balão e manobras de avião dependerão das condições climáticas.

Na programação artística estão confirmados Os Travessos, Negão e Banda, Serginho Moah e Banda, Sétimo Sentido, Jonathan Pacheco e Katy Leal, além de diversos espetáculos infantis. A programação ocorre neste fim de semana (dias 26, 27 e 28/05) e no próximo (2, 3 e 4/6). O ingresso custa R$ 10,00, enquanto para os shows, o valor mínimo é de R$ 20,00