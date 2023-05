Festival de Publicidade de Gramado apresenta liderança da 23ª edição e divulga temáticas que serão abordadas

Considerado um dos maiores eventos do setor publicitário, o Festival Mundial de Publicidade de Gramado terá pelo, segundo ano consecutivo uma liderança feminina. Andressa Martins, especialista em marketing digital e sobrinha do empresário João Firme (fundador do evento), comandará a 23ª edição do evento que começa no próximo dia 7 de junho, na Serra gaúcha.

"É um desafio gigante e, ao mesmo tempo, uma honra dar continuidade a esse festival tão importante, capaz de reunir marcas e profissionais tão incríveis e tão interessadas em compartilhar conhecimento, experiência e visão dos negócios. Queremos influenciar as transformações que acreditamos, colaborando para um mercado cada vez mais diverso e plural", afirma Andressa.

A 23ª edição do Festival acontecerá em formato híbrido, com experiências presenciais e transmissão online através da BoxBrazil Play. Três trilhas de conteúdo nortearão as discussões no evento: a trilha "Design de Inovação" vai trazer visões práticas e métodos de trabalho voltados para modelos de negócios inovadores com potencial de transformação. Especialistas vão falar sobre como detectar tendências e oportunidades diante de um cenário de incertezas e como construir e sustentar o propósito de um negócio. A trilha "O Multiverso da Comunicação" vai abordar os cuidados e oportunidades que devem ser considerados ao promover experiências mediadas por inteligência artificial/ Já a trilha "Educação e Sociedade" discutirá o papel da comunicação em um mundo em transformação acelerada.