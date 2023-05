Banco de Sangue de Canoas possui 50% do número de doadores ideais

O Hospital Universitário de Canoas (HU) conta com o maior banco de sangue da Região Metropolitana, com capacidade para atender até 80 doadores por dia. O local tem capacidade para abastecer toda a rede hospitalar da cidade, garantindo estoques para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), Hospital Nossa Senhora das Graças e Hospital de Aeronáutica. A luta para atrair novos doadores, porém, é constante.

Em um dia considerado bom, o Banco do Sangue recebe 30 pessoas, enquanto o ideal seria que, pelo menos, 60 pessoas fizessem doações. Alguns parceiros se mobilizam para ajudar, como o Rotary Clube de Canoas, que organiza doação a cada dois meses, os oficiais da Base Aérea, que doam a cada três meses, e o Banco de Sangue Virtual, que está em constante mobilização de novos doadores.

Paulo Eduardo da Rosa Pineda, que doou sangue pela terceira vez, explica a importância de doar: "A minha atitude é voluntária e faço pela simples satisfação em ajudar quem precisa. Sou doador universal, com sangue do tipo O negativo, e comecei em 2022 por incentivo da minha mãe". Pineda veio do município de Triunfo, que disponibiliza transporte para todos os interessados em fazer as doações. Outros municípios vizinhos também oferecem serviço de transporte.

O Hospital Universitário de Canoas fica na avenida Farroupilha, 8001, no bairro São José. Basta chegar na recepção e pedir encaminhamento para o Banco de Sangue. O funcionamento é de segunda a sexta, das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento. Um sábado por mês, das 8h às 16h, o Banco de Sangue também fica aberto para receber doações.

Podem doar sangue pessoas de 18 a 60 anos para quem estiver doando pela primeira vez, até 69 anos para quem já é doador, e a partir dos 16 anos, com a presença de um responsável. O doador precisa estar acima de 50 quilos, bem alimentado e comparecer portando documento com foto.