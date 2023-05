DNIT avalia projeto de trecho de duplicação da BR-471 em Santa Cruz do Sul

Representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) estiveram em Santa Cruz do Sul no início desta semana. Eles vieram avaliar, de forma presencial, o trecho 3 do projeto de duplicação da BR-471, do trevo da rodovia federal com a ERS-409 até a ponte existente sobre o Arroio das Pedras, logo após o Hospitalzinho.

As atividades iniciaram com uma reunião na Secretaria de Obras e Infraestrutura. Em seguida, o grupo se dirigiu até a rodovia. Ao longo do trajeto, foram realizadas diversas paradas para análise dos principais pontos do Trecho 3. Conforme o secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Valmir José dos Reis, a atividade serviu para discutir ajustes técnicos do projeto geométrico que garantam mobilidade às comunidades do entorno da rodovia e assegurem agilidade e segurança ao fluxo de veículos. "Faremos os ajustes técnicos necessários", comentou.

Conforme o titular da pasta de Obras de Santa Cruz do Sul, Edmar Hermany, a avaliação servirá para promover ajustes e embasar as melhores soluções de acessibilidade aos bairros que margeiam a BR-471 na cidade do Vale do Rio Pardo. "Estamos pensando não só no momento atual, mas também no futuro desta importante rodovia".