Audiência em Arroio dos Ratos trata da instalação de pedágios nas BRS 290 e 116

A Comissão Especial da Assembleia Legislativa para averiguar a situação das rodovias concedidas no Estado, presidida pelo deputado Luiz Marenco (PDT) fará a sua segunda audiência pública nesta quinta-feira (25), às 19h. A reunião ocorrerá na Sociedade Última Hora, localizada na R. Eng. Antônio Knuth, nº 20, em Arroio dos Ratos.

Na ocasião, os deputados estaduais que compõem o colegiado pretendem ouvir a comunidade, os vereadores e os representantes do Executivo dos municípios que serão afetados pela instalação de pedágios nas BRs 290 e 116, isto é, Eldorado do Sul, Charqueadas, São Jerônimo, Butiá, Barra do Ribeiro, Tapes, Camaquã e Guaíba, acerca do projeto de concessão destas rodovias, que prevê a instalação de seis praças de pedágios. Esta Comissão Especial foi instalada com o objetivo de promover o debate sobre a situação das rodovias concedidas em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul, bem como o impacto econômico para os gaúchos e as responsabilidades das concessionárias em investimentos.