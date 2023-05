Centro de Referência em Saúde é aberto em Alvorada

A prefeitura de Alvorada realizou a entrega das instalações do Centro de Referência em Saúde, uma unidade de média complexidade que vai atender as demandas em saúde da população. O local oferecerá atendimento em pediatria, Centro de Especialidades Odontológicas com encaminhamento da Unidade Básica de Saúde, vacinação, ginecologia, enfermagem, Pronto Atendimento Noturno de pediatria e serviços noturno de urgências, entre outros.

Conforme a secretária de Saúde, Neusa Abruzzi, o novo espaço conta com sete salas de atendimento, além de dois consultórios. "Considerando o aumento da população no município, precisamos desenvolver ações em saúde pública que acolham esta grande demanda. Temos direcionado esforços para atuar com este público e o Centro de Referência é uma resposta a esse cenário", enfatizou a secretária.

Gradativamente o espaço também receberá os médicos especialistas, clínicos gerais e demais profissionais. O Centro de Referência em Saúde, está localizado na Rua Bandeirantes, 52, parada 47. Os serviços funcionarão das 8h às 17h.