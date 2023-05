Ilha das Pedras Brancas vai passar por revitalização da prefeitura de Guaíba

A Ilha das Pedras Brancas, também conhecida como Ilha da Pólvora e Ilha do Presídio, está passando por um processo de revitalização em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Numa ação inédita da Prefeitura, a ilha ganhará um cuidado especial e estruturação necessária para o turismo, além de uma sinalização especial, produzida pelo artista guaibense Tcharles Cardoso.

Toda a revitalização está de acordo com normas e legislação vigente, e o todos os processos contam com o aval de engenheiros ambientais. Além de ponto turístico e de belezas naturais, o local faz parte da história do Estado e ficará mais bonita, de acordo com o Executivo municipal, para receber visitantes.

Utilizada até 1930 como depósito, o local foi conhecido como a 4ª Casa da Pólvora de Porto Alegre e a partir de 1956 passou a ser uma penitenciária de segurança máxima, recebendo presos políticos contrários ao regime da ditadura militar. Em 1983, o presídio foi desativado e a ilha ficou sob os cuidados da secretaria de Turismo da Capital, mas a partir de 2006 foi integrada ao território guaibense, num prazo que foi renovado por 25 anos.