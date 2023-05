Teutônia chega a 34 casos confirmados de dengue no ano

A Secretaria de Saúde, por meio da equipe de Vigilância em Saúde de Teutônia, emitiu alerta sobre o aumento de casos de pessoas contaminadas pela dengue no município. São 34 casos confirmados, 25 em análise e 14 pacientes que não realizaram a coleta para exame.

A pasta alerta que é muito importante que as pessoas realizem o testagem do vírus para o controle e identificação de focos do mosquito. Os profissionais reforçaram a orientação para que a população faça sua parte no combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor do vírus da dengue, como, por exemplo, eliminar locais em que haja água parada, local predileto para a proliferação do mosquito.

Se a pessoa apresentar alguns dos sintomas descritos a seguir, deve procurar atendimento médico nos serviços de saúde logo nos primeiros sinais e sintomas, evitando o agravamento da doença e a possível evolução para formas mais graves. Febre alta (39°C a 40°C), com duração de dois a sete dias, dor retro-orbital (atrás dos olhos); dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações, mal-estar geral; náusea, vômito, diarreia e/ou manchas vermelhas na pele, com ou sem coceira podem ser dengue.