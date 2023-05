Pontos de internet sem fio gratuita são instalados em Gramado

A cidade de Gramado, na Serra gaúcha, ganhou mais pontos de internet sem fio gratuita para o acesso de moradores e turistas. Ao todo, o projeto prevê a instalação de mais de 170 pontos de internet em toda a cidade, de acordo com o projeto da prefeitura

A rede já está sendo instalada e até o momento os pontos de wi-fi gratuito estão na Biblioteca Pública Cyro Martins, na Central de Informações ao Turista, na Escola Paulina Benetti, na Medicina do Trabalho de Gramado, no prédio administrativo da Prefeitura e na sede da Secretaria da Saúde. O próximo passo será a instalação em todas as escolas da rede municipal, nos postos de saúde e em todas as praças públicas de Gramado.

"Nosso plano é deixar a cidade cada vez mais conectada e proporcionar ao gramadense e aos nossos turistas uma internet de qualidade e que atenda às necessidades. Por isso, trabalhamos para trazer a instalação desta rede na cidade. Agora, estamos vendo nossa cidade mais digital e interativa", comentou o secretário de Inovação, Ike Koetz.