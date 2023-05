Rede com 50 quilômetros de fibra ótica é instalada em Pelotas

A Redecomep, projeto pensado e estruturado desde 2005, foi oficialmente inaugurado no mês de maio durante uma cerimônia na Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Formado por uma infraestrutura de fibra óptica capaz de transmitir dados em alta velocidade, a rede permite realizar pesquisas, experimentos e suporte ao funcionamento de serviços avançados de informação e comunicação.

Ao todo, são mais de 50 quilômetros de fibra óptica que interligam as unidades da UFPel do Centro ao Campus Capão do Leão, a sede da Embrapa Clima Temperado, na Cascata, a Prefeitura de Pelotas, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul) e outros parceiros. Graças à rede, é possível reduzir custos de conexão, além de aumentar a velocidade e oferecer melhor condição de ensino, pesquisa e extensão, reforçando também a segurança e a democratização do acesso à internet.

A rede foi instalada no final de 2019, mas a inauguração oficial foi adiada devido à pandemia. Em 2006 já havia acontecido uma tentativa de implementá-la na região, mas sem sucesso. Em 2013, o projeto recebeu novas tratativas graças ao convênio firmado entre UFPel, CEEE e a RNP, mas foi a entrada da Vetorial que viabilizou a sua concretização através da assinatura de um Acordo de Cooperação Técnica, em 2016. Segundo o documento, a Vetorial ficaria responsável pela implantação e manutenção da Recop. Entre 2017 e 2019, foram sete fases do projeto ativando a rede em cada um dos parceiros.

A Rede Recop é a versão local da Redecomep nacional, iniciativa da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), e já está sendo utilizada pela UFPel desde 2017, sendo possível graças à parceria com a Vetorial Tecnologia. A empresa realizou um investimento superior a R$ 150 mil e é a empresa responsável pela manutenção e gestão técnica da Redecomep.