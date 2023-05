Pelotas abre agenda de exames para diagnóstico de câncer

O município de Pelotas realiza, na última semana de maio, os agendamentos para exames de diagnóstico de câncer ginecológico. Serão disponibilizados 85 atendimentos para o mês de junho, com intuito de contemplar o público com idade entre 25 a 64 anos, principalmente as trabalhadoras do comércio e homens transexuais.

Os atendimentos de exames pré-câncer são realizados para suprir a demanda reprimida do período da pandemia do coronavírus. Não há o registro do quantitativo, pois não havia uma lista de espera na época. As baixas coberturas na faixa de idade de 25 a 64 anos, para coleta, mostraram a necessidade de prestar o serviço.

O público-alvo de trabalhadoras do comércio foi escolhido, conforme explicou a enfermeira e coordenadora do serviço de Ginecologia e Pediatria do Centro de Especialidades, Cristiane Quadrado, para trazer a oportunidade de aproveitar seus horários de intervalo para realizar os exames e, os homens transexuais tornaram-se prioridade, para que possam fazer o preventivo e se sentir acolhidos.

"Esperamos acolher a todas que não puderam, de alguma forma, realizar seus exames durante o período da pandemia, seja pelo isolamento, seja pela disponibilidade dos serviços. O objetivo principal é oportunizar acesso a trabalhadoras do comércio central da cidade, mas não será exclusivamente para esse público. Todas serão muito bem-vindas e acolhidas em nosso serviço", afirmou Cristiane.

O processo de agendamento, ainda de acordo com a enfermeira, é sempre na última semana para o mês seguinte. Em junho, será feito da mesma forma e, assim, seguirá nos próximos meses. Os atendimentos são no Centro de Especialidades, localizado na rua Voluntários da Pátria, 1428.

O Serviço Lótus de Cuidados em Ginecologia da Secretaria Municipal de Saúde foi criado em dezembro de 2022 para atender à demanda reprimida de consultas em ginecologia que aguardava há algum tempo no sistema. No entanto, no decorrer, foi ampliado e, atualmente, conta com outros serviços além da consulta, como o seguimento em exames citopatológicos alterados, cauterização, colposcopia, biópsias, inserção de DIU, dentre outros serviços.