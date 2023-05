Área quilombola é reconhecida pelo Incra na cidade de Encruzilhada do Sul

Foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (22) a portaria que reconhece e declara as terras da comunidade remanescente de Quilombo da Quadra, localizada em Encruzilhada do Sul. A área de 101,88 hectares situa-se na zona rural, a 40 quilômetros do centro da cidade,.

O reconhecimento do perímetro pelo Incra finaliza a fase de identificação dos limites do território. A próxima etapa inclui trabalhos da autarquia para a decretação de imóveis para fins de interesse social. A ação encerra com a titulação em nome da comunidade - um título coletivo e que não pode ser dividido.

O processo de regularização fundiária do Quilombo da Quadra iniciou no Incra em 2007. "Demora, mas estamos sendo vistos. É preciso ocuparmos os espaços com sabedoria na busca pelo direito da terra onde estamos há muito tempo", afirma Pedro Lúcio Silveira, integrante da comunidade e da Federação Quilombola do RS.

Segundo ele, a portaria de reconhecimento "enche de alegria e autoestima". Também fortalece os planos da comunidade de organizar a produção agrícola e incentivar o empreendedorismo entre os jovens. "É a terra que nos dá dignidade e oportunidades. A juventude pode dar seguimento com o conhecimento e experiência dos mais velhos", complementou.