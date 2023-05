Taquara quer zerar fila de ecografias até o mês de julho

Desde o início do mutirão de ecografias, no dia 16 de março deste ano, a Secretaria Municipal de Saúde de Taquara chamou 1.764 pacientes para realizarem suas ecografias. De acordo com a prefeita Sirlei Silveira, o tempo médio de espera que estava em 14 meses diminuiu para 7. "A previsão é de que todos os cidadãos que aguardam por este tipo de exame sejam chamados até o final de julho", destacou a chefe do Executivo.