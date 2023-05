Dez módulos sanitários são entregues em Venâncio Aires

Foram entregues, em Venâncio Aires, os 10 primeiros módulos sanitários do Programa Nenhuma Casa sem Banheiro em 2023. Parceria entre o governo do Estado, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária e as prefeituras, o programa viabiliza a construção de banheiros em regiões com maior defasagem de saneamento, mitigando a escassez de higiene e de saúde básicas e refletindo na dignidade e amparo social das famílias.

Para as 10 unidades, foram investidos R$ 80 mil, com a contrapartida de R$ 118.863,04 da prefeitura. Os banheiros devem beneficiar cerca de 40 pessoas. Dos módulos, quatro foram construídos no bairro Battisti, dois no bairro Coronel Brito, e ainda nos bairros Vila Rica, União, Brígida e Universitários, com um em cada localidade.

Cada projeto conta com construção de alvenaria de 3,82 metros quadrados, instalação hidráulica e elétrica, possibilitando que os beneficiários possam tomar banho quente, sistema de esgoto e tanque, que fica do lado externo. No total, entre 2021 e 2022, o governo do estado aportou R$ 11,2 milhões no programa, que já tem convênios firmados com 43 municípios.

O recurso aportado pelo Estado é repassado em parcela única diretamente às prefeituras demandantes, A equipe técnica do departamento de Habitação do Estado acompanha e fiscaliza todo o processo, desde a fase de celebração do convênio com as prefeituras, as obras e o cumprimento do plano de trabalho - este previamente acordado com as prefeituras até a vistoria final.