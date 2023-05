Novo Hamburgo promove audiência pública do Plano Diretor

A audiência pública da quarta etapa da revisão do Plano Diretor Urbanístico Ambiental de Novo Hamburgo será promovida nesta terça-feira (23), a partir das 19h, no Auditório da Câmara de Vereadores. O evento será coordenado pela equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Além da presença de representantes do Executivo, são esperadas a participação de integrantes do Legislativo, de diversos setores da sociedade civil organizada e de moradores de todas as regiões da cidade.

A equipe técnica da URBTEC, empresa consultora responsável pela elaboração da atualização, apresentará um resumo dos projetos de lei que integram o pacote de normas referentes ao Plano Diretor, assim como as diretrizes que definem parâmetros para novos investimentos voltados ao crescimento e desenvolvimento sustentável do município. "As definições do plano diretor irão repercutir em toda a sociedade e, por isso, desde o início, o processo contou com a ampla participação popular em eventos públicos, nos quais tivemos a oportunidade de ouvir os anseios e receber contribuições da comunidade", explica a secretária Roberta Gomes de Oliveira

Durante a audiência, a população é convidada a pactuar com as definições e a contribuir com a formatação e aprovação do projeto de lei na Câmara Municipal. As contribuições poderão ser feitas de maneira escrita ou por manifestação oral, mediante prévia inscrição.