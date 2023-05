Samu inaugura nova base de atendimento em Venâncio Aires

A prefeitura de Venâncio Aires inaugura, nesta terça-feira (23), a nova base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na cidade. O espaço está localizado na esquina das ruas Visconde do Rio Branco e Duque de Caxias, 1498, no Centro. O ato de inauguração está marcado para ocorrer a partir das 10h, com a presença de autoridades e de profissionais da saúde.

O Samu já opera no novo endereço desde o mês de dezembro, quando completou 12 anos de atuação no município. A base que será inaugurada tem espaço amplo e localização privilegiada, permitindo a saída de ambulâncias de forma rápida. O local também possui sala, quartos para os profissionais, espaço para capacitação, cozinha, área para limpeza de materiais e banheiros. De acordo com o secretário de Saúde, Tiago Quintana, após receber o pedido de uma nova casa, a pasta se colocou à disposição para auxiliar em todas as etapas. "Nós abraçamos a causa na busca de um espaço melhor. A nova base é mais ampla e confortável, garantindo maior agilidade aos atendimentos realizados à população", afirmou.

Conforme a coordenadora da base local do Samu, enfermeira Patrícia Mello da Silveira, a equipe conta com 25 profissionais, sendo sete médicos, cinco enfermeiros, cinco técnicos de enfermagem e oito condutores. Além disso, a unidade possui duas ambulâncias - uma de suporte básico e uma avançada - que atendem Mato Leitão, Passo do Sobrado, Vale Verde e as extensões da RSC-453, de Venâncio Aires a Cruzeiro do Sul, e da RSC-287, compreendendo toda a Capital do Chimarrão. Também são realizados transportes intermunicipais em toda a área da 13ª região, abrangendo 13 municípios. A gerência do serviço será realizada pela Fundação Univates, de Lajeado.