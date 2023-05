Hospital Monte Alverne é ampliado em Santa Cruz do Sul

Foi inaugurada, no fim de semana, a ampliação do Hospital Beneficente Monte Alverne, em Santa Cruz do Sul. O espaço teve os atendimentos iniciados nesta segunda-feira (22). Com o novo centro de especialidades, a casa de saúde chega a mais de 2 mil m² de área total, em espaços mais amplos, modernos e com maior capacidade de atendimento.

O presidente da entidade hospitalar, Lauri Storch, reconheceu o trabalho de todos os colaboradores e endossou o discurso de que a comunidade do interior é privilegiada pela excelente instituição de saúde que tem à disposição, que atende pacientes não só de Santa Cruz do Sul, mas também de toda a região. Já o presidente do Instituto Regional de Especialidades (IRES), Antônio César Fontoura, afirmou que o IRES deve realizar 340 consultas mensais em otorrinolaringologia, enquanto em reumatologia acontecerão 240 atendimentos. Existe ainda a expectativa de que o espaço receba novas especialidades no futuro.

Em seu discurso, a prefeita Helena Hermany anunciou que, até o final deste ano, será implantado também o plantão SUS, em uma parceria entre a prefeitura e o Hospital Ana Nery, atendendo a um pedido histórico da comunidade. A prefeita ainda lembrou da apreensão existente em 2016, diante das ameaças de fechamento do hospital. "Quando estendemos nossas mãos para cuidar uns dos outros, não há limites para o que podemos alcançar. Cada tijolo colocado representa um ato de amor e solidariedade que tornou isso possível. Hoje, o Hospital Beneficente Monte Alverne se consolida definitivamente como um polo regional de saúde pública", disse a chefe do Executivo.