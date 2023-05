Fórum debate a situação da indústria em Santa Cruz do Sul

A cidade de Santa Cruz do Sul se prepara para a segunda edição da Semana da Indústria. Promovido pela Associação Comercial e Industrial (ACI) do município junto com entidades e organizações locais e estaduais, o evento ocorre nos dias 23, 24 e 25 de maio. A cerimônia de abertura ocorre na noite de terça-feira (23). "As Reformas e a Reindustrialização do Brasil" é o tema do encontro inicial, que começa às 19h30, no auditório Memorial da Unisc.

À frente do debate três painelistas de peso, com grandes conhecimentos na área: o ex-governador do Rio Grande do Sul e presidente do Instituto Reformar de Estudos Políticos e Tributários, Germano Rigotto, atual membro do Conselho Político e Social da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e do Conselho de Estudos Nacionais e Política da Federação das Indústrias de SP (FIESP), o deputado federal Heitor Schuch, presidente da Comissão de Indústria Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados, e o presidente da Federação de Entidades Empresariais do RS (Federasul), empresário Rodrigo Sousa Costa.

Conforme o presidente da ACI, Cesar Cechinato, na primeira Semana da Indústria, em 2022, o objetivo era mostrar a importância da indústria de transformação para a região, Estado e País e denunciar o processo de desindustrialização em curso nas últimas décadas. Para a segunda edição do evento, a pauta é a reindustrialização do País e a necessidade das reformas (tributária, administrativa, entre outras) para que efetivamente ocorra. "O baixo crescimento econômico do Brasil nas últimas quatro décadas coincide com a vertiginosa queda de participação da indústria de transformação no PIB,", observa.

A programação segue na quarta-feira (24) com uma série de painéis enfocando inovação, liderança e busca de fontes de investimentos para que as indústrias melhorem sua performance. Os encontros acontecem na parte da manhã e à tarde no Hotel Águas Claras. A entrada franca, mas é necessário inscrição e validação prévia junto à ACI.

Na quinta-feira (25), Dia da Indústria, acontece o encerramento com uma edição dupla da reunião-almoço Tá na Hora: às 11h30, o empresário Astor Milton Schmitt, atual diretor de Planejamento, Economia e Estatísticas da CIC- Caxias do Sul fala sobre "Reindustrialização: um desafio brasileiro", e às 12h30, o presidente-executivo da Dália Alimentos, Carlos Alberto de Figueiredo Freitas, apresenta a palestra "Os desafios da agroindústria gaúcha", ambas no restaurante do Hotel Águas Claras.