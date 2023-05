Definidas as categorias do Prêmio Mérito Lojista em Sapiranga

Foram definidas as categorias do Prêmio Mérito Lojista em 2023, em Sapiranga. O evento, organizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas *CDL) da cidade, que reconhece e premia empresas destacadas no setor de varejo e serviços volta a acontecer no município do Vale do Sinos.

Marcado para o dia 13 de julho, o evento acontecerá no auditório da CDL Sapiranga e reunirá empresários e integrantes do movimento lojista da região. Em um momento de competição saudável, as empresas serão agraciadas com o reconhecimento merecido por seu desempenho exemplar. "O Prêmio Mérito Lojista tem como propósito fomentar o desenvolvimento econômico da região, estimulando ações de excelência na gestão das empresas e fortalecendo o comércio local. Ao reconhecer as empresas que se destacam, também ajudamos a promover a reputação da cidade ou região como um bom lugar para se fazer negócios, atraindo mais investimentos e fortalecendo a economia local", afirma o presidente da CDL Sapiranga, Ademir Gerson Deitos.

Uma novidade para esta edição é a definição de novas categorias que serão premiadas abrangendo diversos setores do comércio local. Serão premiados empresários dos ramos de Alimentação, Automóveis, Calçados, Calçados e confecções, Calçados e confecções infantil, Casa e decoração, Confecção, Dentista/Clínica Dentária, Escritório de advocacia, Escritório de contabilidade, Ferragens/madeireira, Imobiliária, Informática, Mercado/supermercado e Relojoaria e Ótica.