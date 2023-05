Prefeitura de Caxias do Sul consegue negociação para evitar greve de profissionais do ensino público infantil

A prefeitura de Caxias do Sul alinhavou um acordo para evitar a paralisação dos trabalhadores de 48 Escolas de Educação Infantil (EEIs), que começaria nesta segunda-feira (22) no município. Com isso, os pais podem encaminhar seus filhos normalmente às escolas do município.

Em audiência de conciliação realizada no domingo (21), no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), com a participação da Secretaria Municipal de Educação, Procuradoria-Geral do Município (PGM) e Chefia de Gabinete, representando o município, das três entidades mantenedoras dessas escolas e do Sindicato da categoria, ficou determinada a formação de uma comissão paritária que estudará, em até 10 dias, os pontos reivindicados. Nesse período não haverá paralisação das atividades.

A audiência foi convocada pelo desembargador Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa, vice-presidente do TRT da 4ª Região, a partir de ação declaratória de abusividade de greve impetrada no sábado (20) pelo município. A prefeitura reforçou a proposta de reposição salarial correspondente ao IPCA, no percentual 5,78%, a partir da data-base, em 1º de abril de 2023, com inclusão em folha e pagamento dos retroativos.

Em nota, emitida na semana passada, o Sindicato dos Empregados em Entidades, Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional de Caxias do Sul (Senalba) afirmou que a categoria busca melhores condições de trabalho, como materiais pedagógicos, recursos humanos, segurança nas escolas, reajuste salarial, entre outras demandas. "As condições que os trabalhadores estão sendo submetidos diariamente, veem adoecendo e agravando a vida de todos que trabalham nas escolas de educação infantil e até colocando em risco as crianças", disse a entidade, através do comunicado.