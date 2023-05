Zoológico de Canoas ganha ambulatório

Os animais que passam por tratamento no Zoológico Municipal de Canoas (MiniZoo), receberam uma importante novidade na sexta-feira (19). Após um longo período tendo que realizar os atendimentos dos bichinhos em uma estrutura improvisada, o local recebeu contêineres para funcionamento do ambulatório para procedimentos.

De acordo com a médica veterinária do MiniZoo, Carolina Depelegrin, a nova estrutura será de grande ajuda para o tratamento dos animais. "Aqui no Zoo, além de realizar os cuidados com os animais do plantel, também temos a função de reabilitar animais de vida livre em situação de emergência. Esses bichinhos necessitam de avaliação, exames, quarentena e muitas vezes procedimentos cirúrgicos. Por esse motivo, o ambulatório irá agregar muito ao trabalho realizado", disse.

Anteriormente, o zoológico contava com um prédio onde eram realizados atendimentos dos animais. A estrutura em questão comportava ambulatório, quarentena, internação e sala de necropsia. Em novembro de 2021, o prédio foi destruído por conta da queda de uma árvore.