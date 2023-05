Santa Cruz do Sul lança oficinas educativas para jovens

A prefeitura de Santa Cruz do Sul fez o lançamento do programa TransformAção - vinculado ao Pacto pela Paz - que oferecerá oficinas educativas para que adolescentes desenvolvam habilidades e tenham mais facilidade de inserção profissional. Pelo TransformAção, serão ofertadas cerca de 200 vagas para aulas de dança, grafite, mídias sociais, inglês e acesso ao mercado de trabalho.

As oficinas serão realizadas nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) Beatriz, Integrar e Central, em parceria com as escolas municipais Dr. Guilherme Hildebrand, José Ferrugem, Frederico Assmann e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Bairro Margarida. Todas elas serão destinadas a adolescentes de 14 a 18 anos. A de inglês, de forma especial, atenderá ainda alunos que têm entre nove e 13 anos. A previsão de início é para o dia 29 de maio.

De acordo com a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Roberta Pereira, as temáticas das oficinas surgiram de uma demanda levantada com os próprios usuários dos serviços de assistência social do município, que são o público-alvo do TransformAção. Ao explicar o programa, durante o ato de lançamento, a secretária observou que iniciativas como esta ajudam a evitar que jovens com futuro promissor sejam aliciados pelo crime. "Acreditamos muito nas ações de educação e prevenção, que tiram crianças e adolescentes da rua oferecendo atividades que incentivem o desenvolvimento pessoal de forma saudável", destacou.

A prefeita, Helena Hermany, afirmou que o programa vem com o objetivo de oportunizar espaços de transformação sociocultural, ao despertar nos participantes habilidades artísticas, comportamentais e interesse para a formação profissional. "Quando tem toda essa rede de proteção, desde o nascimento até a inclusão para o mercado de trabalho, é muito mais difícil a pessoa não ir pelo caminho certo, pelo caminho do bem", assegurou.