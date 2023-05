Sexta edição da Festimel tem início em Balneário Pinhal

Teve início, no fim de semana, em Balneário Pinhal, o 6º Festimel - Feira do Mel e do Doce, que ocorre no Parque do Cidadão. O evento se estende até o dia 28 de maio com uma programação extensa. Além de espetáculos locais e regionais, um grande show nacional também movimenta a Capital Estadual do Mel.

Realizado a cada dois anos, o evento sofreu uma interrupção de 13 anos entre a quarta e a quinta edições, sendo retomado em 2019. O 5º Festimel foi realizado de 04 a 13 de outubro de 2019, trazendo, em seu retorno, o resgate da tradição dos grandes eventos no município e região, incorporando à sua programação exposições apícolas, feira comercial e o Seminário Estadual de Apicultura.

De acordo com a prefeita Marcia Tedesco, o festival está no DNA da comunidade pinhalense, já que tem sua origem enraizada na produção de mel, que se tornou um dos principais produtos da economia do município. "Chegarmos à 6ª edição comprova que acertamos o conceito e temos, com isso, fortalecido nossa identidade", pontua. Outro destaque da edição 2023 do Festimel é o resgate da abelha original do logotipo da feira, criada para o 1º Festimel, redesenhada pelo designer gráfico Gabriel Soares, responsável pela identidade visual do evento.

Além de promover cultura e lazer à comunidade pinhalense e da região, a feira oportuniza outros benefícios, com ênfase ao fortalecimento da cadeia produtiva do mel, o fomento do turismo no município e a geração de renda em diversos setores. Para essa edição é esperado um público superior a 40 mil pessoas.

O acesso terá o valor simbólico de R$ 10,00 por dia (ingresso inteiro) e R$ 5,00 a meia entrada. A programação completa pode ser conferida no site oficial do evento (www.festimel.com.br)