Ambientes modulares são instalados em escolas de Canela

A Secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Canela tem investido na implantação de salas de aula, laboratórios e sanitários modulares que unem recursos educacionais inovadores à garantia da continuidade do turno integral Cinco escolas - Barão do Rio Branco, Corália Schaffer, Dante Bertoluci, João Alfredo e Severino Travi - receberão mais estruturas em um aporte de R$ 7.7 milhões feitos pelo município.

O layout foi pensado para atender 25 estudantes por sala, priorizando as séries iniciais. O trabalho seguiu laudos e certificações preconizados por órgãos de segurança, tornando as salas aptas para utilização. O conceito estrutural comporta projeto luminotécnico completo, acústica adequada, janelas, equipamento de ar-condicionado, paredes, tetos e portas para um ambiente bastante acolhedor. As salas, laboratórios e banheiros são construídos sobre sustentações de concreto que permitem o encaixe dos módulos.

A secretária municipal de Educação, Janete da Silva Santos, reforça que as salas atendem todos os requisitos legais e de segurança, além de serem módulos de rápida implantação e que permitem explorar o ensino de inúmeras formas. "Enquanto em um processo normal levaríamos mais um de um ano para construção, com as salas modulares temos agilidade de montagem em semanas. Entendemos que são salas muito favoráveis e as já instaladas foram aprovadas pelos alunos e professores", afirmou.