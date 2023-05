Hospital de Carlos Barbosa realiza cirurgia inédita no Estado

O Hospital São Roque, de Carlos Barbosa passou a utilizar uma técnica inovadora para o tratamento do lacrimejamento (obstrução das vias lacrimais) em crianças. A cirurgia meatal endoscópica, pioneira no Rio Grande do Sul, permite maior precisão aos cirurgiões, ampliando os índices de segurança e sucesso do procedimento.

A nova técnica é realizada em conjunto por um oftalmologista e um otorrinolaringologista. O oftalmologista acessa os pontos lacrimais através de uma sonda até a saída desse canal dentro do nariz. Quando é observada a obstrução, o otorrinolaringologista acessa a via lacrimal de forma endonasal, com um endoscópio, o que permite a visualização direta das imagens da via lacrimal em um monitor, permitindo a realização da cirurgia para desobstrução.

"A obstrução é vista de forma direta nas imagens. Assim, o cirurgião consegue saber exatamente onde está a obstrução e a causa dela. A técnica usada até o momento era apenas a de sondagem da via lacrimal às cegas, o que não permitia a visualização, estudo e tratamento em detalhes da via lacrimal. Essa nova abordagem proporciona maior resolutividade e segurança no tratamento dessas crianças" descreve Estéfani Cunha, uma das principais responsáveis pela utilização da nova técnica na instituição

A principal origem do lacrimejamento excessivo em crianças está na presença de uma membrana persistente que bloqueia a porção final do canal lacrimal dentro do nariz. Normalmente, essa membrana se rompe no nascimento, ou logo após. Em muitas crianças, entretanto, ela continua fechada, bloqueando o sistema de drenagem de lágrimas.

A obstrução congênita do ducto lacrimonasal ocorre em aproximadamente 6% dos recém-nascidos. Até o momento, a nova técnica de desobstrução foi realizada em três crianças no Hospital São Roque. Todas elas foram consideradas um sucesso.