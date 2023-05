Fórum debate potencial da uva e vinho na Campanha gaúcha

Como a segunda maior produtora de uvas e vinhos finos do país, a região da Campanha gaúcha tem na inovação científica um dos principais fatores para o crescimento da vitivinicultura na região. Para discutir os desafios e as potencialidades do setor e seus impactos em outras áreas da economia, será realizado na quarta-feira (dia 27) o I Fórum de Vitivinicultura da Campanha Gaúcha. O evento ocorre no auditório da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), em Dom Pedrito

A região responde por quase um terço da produção nacional de vinhos finos e, a partir da conquista do selo na modalidade Indicação de Procedência para a bebida, a região vem atraindo outros investimentos em outros segmentos, como no enoturismo, gastronomia e inovação. No campus de Dom Pedrito, a Unipampa oferece o único curso de graduação em Enologia do país. "Essa parceria entre a academia, produtores e vinícolas indica que a Campanha gaúcha tem enorme potencial para agregar novas tecnologias à vitivinicultura e, desta maneira, impactar outros setores da economia regional", destaca o diretor de Planejamento do BRDE, Otomar Vivian, que apoia o evento.

Organizado pela Unipampa (Campus de Dom Pedrito) em parceria com a prefeitura de Dom Pedrito e o Sebrae-RS, o 1º Fórum de Vitivinicultura da Campanha Gaúcha contará com palestras e visitas aos vinhedos experimentais da universidade. A área apresenta uma coleção de 80 cultivares de diferentes uvas para a produção de vinho e sucos, combinando o cultivo convencional e orgânico.