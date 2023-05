São Leopoldo promove audiência sobre a Praça do Imigrante

Na segunda-feira (22), das 18h às 21h, será realizada a audiência pública e oficina de construção coletiva para o plano de intervenção integrada para a consolidação de propostas e projetos para o Complexo Cultural e Turístico Praça do Imigrante. A prefeitura de São Leopoldo e a empresa 3C Arquitetura e Urbanismo promovem o evento na Câmara de Vereadores.

A audiência será um espaço para escuta da comunidade com relação às propostas para o projeto do Complexo, que tem como objetivo principal a revitalização da Praça do Imigrante, mas também prevê ações para os pontos do entorno que estão relacionados à praça: o rio, a Rua da Praia, a Ponte 25 de Julho, o largo onde tem a rodoviária, o complexo da Unisinos e da prefeitura que está na área central. A 3C é a empresa contratada pela prefeitura, vencedora da licitação, para desenvolver o projeto.