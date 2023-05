Feirão de Oportunidades oferece 200 vagas de emprego em Estrela

Nesta sexta-feira (19), a partir das 8h, e estendendo-se até às 14h, ocorre em Estrela o Feirão de Oportunidades. O evento ocorrerá em frente ao prédio da antiga Polar, no Centro. Estarão presentes 11 empresas parceiras, ofertando mais de 200 vagas de emprego para jovens e adultos, além de 80 vagas de estágio destinadas exclusivamente para adolescentes. A proposta da promoção é que os participantes saiam com a carteira assinada no ato. A atividade faz parte do ato inaugural do Centro de Inovação, Tecnologia e Qualificação (CEITEQ), que abrirá as portas para comunidade no mesmo dia.