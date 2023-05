Gravataí e Horta, em Portugal, passam a ser cidades-irmãs

O estreitamento de laços entre Gravataí e a cidade de Horta, em Portugal, foi consagrado na sessão solene de assinatura do contrato de geminação entre as cidades, que ocorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho, na Ilha do Faial, nos Açores, em Portugal, com a presença do prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon e do presidente da Câmara de Horta, Carlos Manuel da Silveira Ferreira. A geminação de cidades é um conceito que tem como objetivo criar relações e mecanismos protocolares, essencialmente em nível social, econômico e cultural, por meio dos quais cidades de áreas geográficas ou políticas distintas estabelecem laços de cooperação.

Os açorianos e seus descendentes constituem a mais numerosa força étnica povoadora do Rio Grande do Sul, e a capacidade transformadora dessa gente foi decisiva para a construção de Gravataí. Após 270 anos da chegada dos primeiros casais dos Açores ao Estado, tradições e arquitetura estão vivas e marcam presença por toda a cidade.

Em Gravataí está sediada a Casa dos Açores do Estado do Rio Grande do Sul. Em todo o mundo existem apenas 16 dessas casas, sendo cinco no Brasil - destas, apenas uma não fica em uma capital, esta que está localizada na cidade da Região Metropolitana gaúcha.

O povoamento açoriano no município de Gravataí iniciou-se em 1747, quando João Garcia Dutra, natural dos Açores, veio residir com sua família na Aldeia de Nossa Senhora dos Anjos, atual Gravataí, a partir do ano de 1772.

"Conhecer as raízes de nossa cidade, como foi formada e como se desenvolveu no tempo, é vital para projetarmos o futuro", salienta Zaffalon. O prefeito ressalta ainda que buscar manter a cultura original, trocar experiências no esporte, na economia, na legislação e nas práticas de gestão é salutar para ambas as cidades.