Produtor de Erechim investe na irrigação da erva mate

Uma das plantas mais tradicionais do Rio Grande do Sul, a ilex paraguariensis, popularmente conhecida como erva mate, precisa de muita água para se desenvolver e produzir, principalmente no verão. Visando aumento e qualificação da produção, o produtor rural de Erechim, Sérgio Mosele, investiu em uma nova tecnologia: a irrigação da erva mate, que atingi cerca de 15 dos 25 hectares da propriedade.

O secretário de Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar, William Racoski, esteve na propriedade para ver o funcionamento da primeira irrigação de erva mate da cidade. "O investimento do seu Mosele é o terceiro do país nessa tecnologia e segundo do nosso Estado", explicou o secretário. O projeto foi desenvolvido pela Hidroplan Sistema de Irrigação e financiado pelo Banrisul.

A estimativa é que a produção aumente de 30 a 50% com o investimento. Conforme explicou William, a equipe da prefeitura deu suporte na implantação da nova tecnologia, assim como faz em outras propriedades, com trabalhos como vala de silagem, proteção de fontes e manutenções para os produtores rurais. "O seu Sérgio é um empreendedor que foi em busca de modernidade para sua propriedade. Ficamos sempre a disposição pra trabalhar juntos no desenvolvimento dos produtores rurais de Erechim", comentou o secretário.