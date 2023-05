Senai vai instalar nova escola em Venâncio Aires

A prefeitura de Venâncio Aires publicou licitação para contratação da empresa que irá executar a obra da nova escola do Senai na cidade. A informação foi confirmada pelo gerente de operações do Senai local, Daniel Machado, ao prefeito Jarbas da Rosa e ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Nelsoir Battisti. Com investimento superior a R$ 13,5 milhões, a primeira fase de habilitações de propostas deve acontecer dia 1º de junho.

Em terreno localizado na rua 15 de Novembro, no bairro Aviação, a nova escola terá aproximadamente 1.400 metros quadrados de área construída e será modelo no RS. De acordo com o prefeito, a cidade aguarda ansiosa o momento de efetivação do novo Senai que, segundo ele, será um divisor de águas na qualificação da mão de obra industrial no município. Paralelamente, a prefeitura já encaminhou projeto de financiamento para pavimentação da rua que ficará em frente a escola e ao lado do Residencial Bela Vista.