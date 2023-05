Emergência do Hospital de Clínicas é aberta em Passo Fundo

O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, participaram nesta quinta-feira (18) da inauguração da nova emergência do Hospital de Clínicas de Passo Fundo. A unidade recebeu o aporte de R$ 250 mil em recursos do Estado, indicados como prioridade pela população por meio da Consulta Popular, além de uma contrapartida do hospital e de doações.

O espaço da nova emergência passou de 900 metros quadrados para cerca de 2.100 metros quadrados. A unidade de dor torácica e o centro de AVC receberam três novos leitos. Com a reforma e ampliação, o espaço passa a oferecer mais conforto e agilidade nos atendimentos.

A secretária Arita destacou a capacidade e a qualidade do atendimento realizado pela instituição, que será reforçado com a nova estrutura. "O Hospital de Clínicas de Passo Fundo está entre os 10 melhores hospitais do Rio Grande do Sul, com várias premiações pelo que faz pela saúde do município e da região. O trabalho desta emergência, que já vinha se destacando mesmo com as dificuldades de espaço, certamente será ainda mais qualificado com a nova estrutura, que é uma entrega construída a muitas mãos", disse.

Outros espaços da instituição também estão sendo beneficiados por investimentos do Estado por meio do programa Avançar na Saúde. Ao todo, já foram destinados R$ 8,4 milhões para o hospital. Os setores de diálise, pediatria, Unidade de Cuidados Intermediários (UCI), maternidade e internação clínica e cirúrgica estão sendo ampliados e reformados, com um aporte de R$ 5,8 milhões do Avançar.

A previsão é de que as melhorias sejam concluídas até dezembro deste ano. Outros R$ 2,6 milhões foram investidos em um equipamento de hemodinâmica, usado no diagnóstico e tratamento de disfunções neurológicas, endovasculares e cardiológicas, que deverá ser instalado no segundo semestre.

A inauguração da nova emergência do Clínicas foi a primeira de uma série de entregas que o governador fez em Passo Fundo ao longo desta quinta-feira com a equipe de secretários. Ainda na área da saúde, durante a tarde, serão entregues equipamentos e materiais para o Centro Cirúrgico do Hospital São Vicente de Paulo, que somam um investimento de R$ 9,3 milhões.